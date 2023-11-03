Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        KIRIKKALE'DE İŞ MAKİNESİ İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 02:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 02:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KIRIKKALE'DE İŞ MAKİNESİ İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de,işmakinesi ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer B. yönetimindeki 71 AN 885 plakalı otomobil, İbrahim M.'nin kullandığı 34 0010 6683 plakalı iş makinesine çarpıp savrularak, aynı yönde ilerleyen Selçuk G. yönetimindeki 71 BF 982 otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Ömer B. ile otomobillerde bulunan Alperen E., Furkan K. ve Emre Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan karayolunun Kırıkkale istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        Diyarbakır'da fabrikada kavga: 1 ölü, 12 yaralı
        Diyarbakır'da fabrikada kavga: 1 ölü, 12 yaralı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaraland...
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaraland...
        Kırıkkale'de aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı
        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı
        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı
        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi
        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması