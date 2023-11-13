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        Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

        KIRIKKALE'ninDelice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 00:50
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        Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
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        KIRIKKALE'ninDelice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Çorum- Kırıkkale karayolunun 62'nci kilometresinde meydana geldi. C.Ş. (66) yönetimindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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