Sokak köpeğini tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

KIRIKKALE'ninDelice ilçesi Kocabaş köyünde sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürürken güvenlik kamerasına yansıyan A.B. (71) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Köydeki vatandaşlar, sokak köpeğini silahla boynundan vurularak öldürülmüş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Mobese görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Görüntüde köpeğe tüfekle ateş edip yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma tarafından gözaltına alındı.

A.B.'nin işlemleri sürüyor.

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