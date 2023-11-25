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        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı

        KIRIKKALE´ninYahşihan ilçesinde sitenin açık otoparkında bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:40
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        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
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        KIRIKKALE´ninYahşihan ilçesinde sitenin açık otoparkında bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisindeki açık otoparkta çıktı. Süleyman İlhan´a ait 06 DAP 433 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, alevlerin diğer otomobillere sıçramaması için yanan otomobilin yanında bulunan diğer araçlar, sahipleri tarafından başka bir yere çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirler, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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