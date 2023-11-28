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        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI

        KIRIKKALE'dekavga ettiği kişiden kaçarken çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen B.K. (25) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 03:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 03:08
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        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
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        KIRIKKALE'dekavga ettiği kişiden kaçarken çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen B.K. (25) ağır yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ile kavga ettikten sonra kaçan B.K., 3 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Bu sırada arkasından gelen kişiden kaçmak için başka bir binanın çatısına atlamak isteyen B.K., metrelerce yükseklikten binaların arasındaki boşluğa düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü:

        - Yaralanan kişinin düştüğü yerden çıkarıldığı görüntüler

        - Yaralının ambulansa bindirildiği görüntüler

        - Olay yerinden görüntüler

        - Genel ve detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Kırıkkale - Burak Can

        2023-11-28 03:00:54

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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