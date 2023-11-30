Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KIRIKKALE'de,baskın yapılan iş yerinin deposunda, 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde R.K.'ye ait iş yerinin deposuna yapılan baskında varillerde 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.