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        Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        KIRIKKALE'de,baskın yapılan iş yerinin deposunda, 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:45
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        Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        KIRIKKALE'de,baskın yapılan iş yerinin deposunda, 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde R.K.'ye ait iş yerinin deposuna yapılan baskında varillerde 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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