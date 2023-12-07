Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

        KIRIKKALE'de,husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de,husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. R.Z. (48), B.T. (30) ve T.T. (23) ile evine gittikleri husumetli oldukları B.Z. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü. B.Z.'nin evdeki oğlu A.O.Z. tabanca ile R.Z., B.T. ve T.T.'ye ateş etti. R.Z. ve B.T. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan B.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi inşası sürüyor
        Kırıkkale'de Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi inşası sürüyor
        Kırıkkale'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalan...
        Kırıkkale'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalan...
        Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
        Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı