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        Kayıp zihinsel engelli için arama çalışması başlatıldı

        KIRIKKALE'ninSulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli İpek Şahin'in (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:10
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        Kayıp zihinsel engelli için arama çalışması başlatıldı
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        KIRIKKALE'ninSulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli İpek Şahin'in (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Deredüzü köyünde anne ve babasıyla birlikte yaşayan zihinsel engelli İpek Şahin, bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Deredüzü köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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