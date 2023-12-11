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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        KIRIKKALE'de uyuşturucuticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:30
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        KIRIKKALE'de uyuşturucuticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.H. (39) ve Ç.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada; 434 gram esrar, 6 kök kenevir, 1 ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.H. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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