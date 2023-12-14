Kırıkkale'de 580 litre sahte içki ele geçirildi KIRIKKALE'de bir iş yeri ve depoya düzenlenen baskında 580 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE'de bir iş yeri ve depoya düzenlenen baskında 580 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, H.S.'ye ait iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 580 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.