Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Ş.Y., Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yakalandı.
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Ş.Y., Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yakalandı.
Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol faaliyetleri sırasında, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.Y.'yi yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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