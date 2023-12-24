Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum karayolu Evliyalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin üzerinde sürüklenen otomobil, köprü direğine çarpıp, asılı kaldı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Barış K., Yılmaz K., Emine K., ve Berat K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.