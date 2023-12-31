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        Vali Makas, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti

        KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraber yılın son gününde doğan bebekleri ziyaret edip yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:34 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:35
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        Vali Makas, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti
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        KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraber yılın son gününde doğan bebekleri ziyaret edip yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet, 2023 yılının son bebeklerini Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etti. Saadet ile Fatih Karadoğan ve Zeynep Nur ile Kamil Gencer çiftlerinin sevincine ortak olan Makas ve Saygılı, yeni doğan bebeklere birer çeyrek altın takıp çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

        Makas ve Saygılı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, yol kontrol ve trafik denetleme noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Makas, "Bugün yılbaşı olması hasebiyle yaklaşık bin personelimizle, emniyetimizle, jandarmamızla sahadayız. 43 ilin kavşak noktasındayız. 43 ilin yaklaşık 50 bin aracı ilimizden geçiyor. Ekiplerimizde beraber kara yollarımıza da hizmet veriyoruz. İnşallah insanlarımızı sevdiklerine sağ salim kavuşturmak adına ekiplerimiz görevde. Yeni yılın milletimize, ülkemize, Kırıkkale'mize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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