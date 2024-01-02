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        Isıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi

        KIRIKKALE'de, jandarma operasyonunda, ısıtıcının içine gizlenmiş 1792 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:05
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        Isıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi
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        KIRIKKALE'de, jandarma operasyonunda, ısıtıcının içine gizlenmiş 1792 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde H.İ.G.'ye ait eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Cesur'un da kullanıldığı aramada, ısıtıcı içinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda, H.İ.G. ile evdeki E.A., R.K. ve O.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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