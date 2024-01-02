Isıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi
KIRIKKALE'de, jandarma operasyonunda, ısıtıcının içine gizlenmiş 1792 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
KIRIKKALE'de, jandarma operasyonunda, ısıtıcının içine gizlenmiş 1792 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde H.İ.G.'ye ait eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Cesur'un da kullanıldığı aramada, ısıtıcı içinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda, H.İ.G. ile evdeki E.A., R.K. ve O.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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