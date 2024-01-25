Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı

        KIRIKKALE'de telefonda kendini 'polis' olarak tanıtan kişiye para ve ziynet eşyalarını götüren 2 akraba, polis ekiplerince engellendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de telefonda kendini 'polis' olarak tanıtan kişiye para ve ziynet eşyalarını götüren 2 akraba, polis ekiplerince engellendi.

        Kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, telefonla aradığı Muzaffer H.'ye (78), bir suça karıştığını ve bu nedenle kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Muzaffer H., evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altını alıp, çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıktı. Muzaffer H.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H.'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Muzaffer H.'nin yakını olduğu tespit edilen Mehmet H.'nin (71), dolandırılması önlendi. Ekipler, daha sonra altınlarını bozdurup, şüphelinin verdiği hesaba yatırmak için kuyumcuya giden Muzaffer H.'yi bulup, son anda dolandırılmaktan kurtardı. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı