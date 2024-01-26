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        Tamir ettiği asansörün üzerine düşmesiyle ağır yaralandı

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, arızasını gidermeye çalıştığı asansör üzerine düşen Yunus A. (33), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:45
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        Tamir ettiği asansörün üzerine düşmesiyle ağır yaralandı
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        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, arızasını gidermeye çalıştığı asansör üzerine düşen Yunus A. (33), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğunda meydana geldi. Yunus A., asansör arızası için çalışmaya saşladı. Yunus A.'nın üzerine asansör düştü. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yunus A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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