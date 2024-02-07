Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 2 milyon 604 bin dolu makaron ele geçirildi

        KIRIKKALE'de ev eşyası yüklü iki kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 2 milyon 604 bin dolu makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de ev eşyası yüklü iki kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurulan iki kamyonda arama yaptı. Araçlarda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezindeki bir iş yerinde de arama yapan ekipler, 180 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, depremlerde yaşamını yitirenlerin ailelerini z...
        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, depremlerde yaşamını yitirenlerin ailelerini z...
        Kırıkkale'de 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket kaçak sigara ele...
        Kırıkkale'de 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket kaçak sigara ele...
        Kırıkkale'de "6 Şubat 'Asrın Felaketi' Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi"...
        Kırıkkale'de "6 Şubat 'Asrın Felaketi' Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi"...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı