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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

        KIRIKKALE'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:10
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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        KIRIKKALE'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve örgüt adına eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu A.A., kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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