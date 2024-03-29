Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı
KIRIKKALE'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
KIRIKKALE'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 22-28 Mart arasında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda; 20 bin 400 içi boş makaron, 2 bin 600 içi dolu makaron, 100 paket kaçak sigara, 47 litre kaçak etil alkol, 6 litre sahte alkol ve bir miktar sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.