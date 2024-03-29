Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

        KIRIKKALE'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 22-28 Mart arasında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda; 20 bin 400 içi boş makaron, 2 bin 600 içi dolu makaron, 100 paket kaçak sigara, ⁠47 litre kaçak etil alkol, ⁠6 litre sahte alkol ve bir miktar sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: 31 Mart akşamı yeni bir döneme başlayacağız
        Bakan Işıkhan: 31 Mart akşamı yeni bir döneme başlayacağız
        Kırıkkale'de 23 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 23 bin makaron ele geçirildi
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kırıkkale'de iş insanlarıyla bul...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kırıkkale'de iş insanlarıyla bul...
        Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırıkkale'de kamyonetle otomobil çarpıştı; 5 yaralı
        Kırıkkale'de kamyonetle otomobil çarpıştı; 5 yaralı
        Kırıkkale'de pikap ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de pikap ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı