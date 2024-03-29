Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

KIRIKKALE'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 22-28 Mart arasında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda; 20 bin 400 içi boş makaron, 2 bin 600 içi dolu makaron, 100 paket kaçak sigara, ⁠47 litre kaçak etil alkol, ⁠6 litre sahte alkol ve bir miktar sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.