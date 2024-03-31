KIRIKKALE'de, yürümekte zorluk çeken Nuriye Aydoğdu (77), sağlık ekipleri tarafından sedyeyle getirildiği okulda oyunu kullandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Nuriye Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya ambulansla getirildi. Sağlık ekiplerinin evinden sedyeyle aldığı Aydoğdu, Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu'na götürülüp, binaya da sedyeyle taşındı. Aydoğdu, 1147 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve sonra evine de yine ambulansla götürüldü. Nuriye Aydoğdu, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah vatanımıza kolaylıklar versin. Geldiler, aldılar, getirdiler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.