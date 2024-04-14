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        Kırıkkale'de AK Parti İlçe Başkanı, oy verme kavgasında tüfekle ayağından vuruldu

        KIRIKKALE'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:00
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        Kırıkkale'de AK Parti İlçe Başkanı, oy verme kavgasında tüfekle ayağından vuruldu
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        KIRIKKALE'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından saçmalarla yaralanan Irmak hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak’a tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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