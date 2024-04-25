Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
KIRIKKALE'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
KIRIKKALE'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. C.K. (40) yönetimindeki 06 H 3098 plakalı cip ile karşı yöndeki U.S.'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; kazada, sürücüler C.K. ve U.S. ile cipte bulunan T.K. (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Cip sürücüsü C.K. ile T.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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