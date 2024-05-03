Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sulakyurt-Sarıkızlı köyü yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Muharrem G. (70) yönetimindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Kemal Yavaş'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.