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        Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı

        KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:25
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        Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı
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        KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sulakyurt-Sarıkızlı köyü yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Muharrem G. (70) yönetimindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Kemal Yavaş'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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