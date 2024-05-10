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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        KIRIKKALE'de, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 02:56 Güncelleme: 10.05.2024 - 03:00
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        KIRIKKALE’de, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Şirinevler Caddesi ile Doğu Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. M.J.R. yönetimindeki 71 MA 0653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.F.U. yönetimindeki 06 K 6958 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü M.J.R. ile otomobilde bulunan S.M., M.S., ve M.M.A. araçta sıkışırken, diğer otomobilde bulunan yolcu E.K.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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