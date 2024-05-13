Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda silah, çok sayıda mermi ve etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından organize sanayi bölgesinde bulunan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ile 2 bin 641 uzun namlulu tüfek ile 10 litre etil alkol ve 3 alkol yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.