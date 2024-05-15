Koca, evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı
KIRIKKALE'de H.
KIRIKKALE'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.’nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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