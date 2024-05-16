Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'de bakım ve yatırım çalışması

Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Kırıkkale’de bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de hizmet verdiği bin 771 trafo ve 8 bin 391 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Kırıkkale’de Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt’ta bin 45 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 13 trafo ve 14 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 348 kilometrelik hattın bakımı tamamlanırken, nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini de bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.