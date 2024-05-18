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        Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandı

        KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan eski hakim A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:57
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        Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandı
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        KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan eski hakim A.K., yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Keskin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan kamudan ihraç edilmiş hakim A.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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