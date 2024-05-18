Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan eski hakim A.
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan eski hakim A.K., yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Keskin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan kamudan ihraç edilmiş hakim A.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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