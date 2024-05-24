Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

KIRIKKALE'de, cezaevinden firar eden ve 6 ayrı suçtan 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, bekçiler tarafından yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında, şüphelendikleri T.M. isimli kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan T.M.'nin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. T.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.