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        Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri

        KIRIKKALE Tanıtım Günleri KALEFEST kapsamında gerçekleşen halk konserinin son gününde şarkıcı Lara sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 01:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 01:45
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        Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri
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        KIRIKKALE Tanıtım Günleri KALEFEST kapsamında gerçekleşen halk konserinin son gününde şarkıcı Lara sahne aldı.

        Kırıkkale Valiliği tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen Kırıkkale Tanıtım Günleri KALEFEST etkinlikleri kapsamında, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Lara sahne aldı. Konsere, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesinde şarkıcı Lara’ya memleketine hoş geldin diyerek çiçek taktim eden Vali Mehmet Makas, "Yiğidin harman olduğu, Cumhuriyet şehri, şehitler diyarı Kırıkkale KALEFEST etkinliklerine bir, iri ve diri oldunuz. Sıfır kamu kaynağıyla bu etkinliği düzenledik. Kırıkkale’nin sivil toplum kuruluşları ve iş insanları bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

        Konuşmanın ardından şarkıcı Lara, birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, binlerce Kırıkkaleli şarkılara eşlik edip, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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