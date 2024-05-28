Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki 38 SL 741 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki metruk binaya çarparak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ö.P. (25) ve F.Ç. (23) araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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