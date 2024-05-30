Kırıkkale'de otomobil ile dolmuş çarpıştı: 22 yaralı (3)

Ayrıca, kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Kırşehir istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana gelen kazada yaralananların isimleri belirlendi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Yasin K., Hidayet Arda U., Fatih Ö., Hatice G., Merve K., Elanur Y., Şule D., Elif Ü., Şükrü Efe A., Ahmet Faruk T., Yaren K., Beyza Y., Zeynep Duru A., Osman Çağdaş T., Gamze U., Bengisu Y., Göktuğ B., Melike Özge Ö., Ayşe H. ve kimliği belirsiz kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Mete Ü.’nün durumunun ağır, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.