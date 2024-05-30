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        Fidan'ı boğazını keserek öldüren sanık: Elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım

        KIRIKKALE'de ilişki yaşadığı öne sürülen Fidan Cantemir'i (43) maket bıçağıyla araçta boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bahadır, "O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:15
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        Fidan'ı boğazını keserek öldüren sanık: Elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım
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        KIRIKKALE'de ilişki yaşadığı öne sürülen Fidan Cantemir'i (43) maket bıçağıyla araçta boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bahadır, "O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 4 Nisan günü Emrah Bahadır, iddiaya göre ilişki yaşadığı evli ve 3 çocuk annesi Fidan Cantemir ile aracında tartıştı. Bahadır, maket bıçağı ile Cantemir'in boğazı kesti. Ağır yaralanan Fidan Cantemir, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Emrah Bahadır, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Emrah Bahadır hakkında, 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Bahadır'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Emrah Bahadır, taraf avukatları ve Fidan Cantemir'in yakınları hazır bulundu.

        Emrah Bahadır, Fidan Cantemir ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü. Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını iddia eden Bahadır, "Olay günü beni Fidan aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü bende bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'Silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu" dedi.

        Fidan Cantemir'in eşi Abdullah Cantemir, 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti. Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını aktaran Cantemir, "'Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğumda, 'Beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor" dedi.

        Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve 2 çocuğu olduğunu söyledi. Fidan Cantemir ile oğlunun birlikteliğini sonradan öğrendiğini aktaran H.B., "Bir gün Fidan'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim; ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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