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        Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        KIRIKKALE'deotomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı, 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:15
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        Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        KIRIKKALE'deotomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı, 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda 29 Mayıs'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Emin Mete Ü. idaresindeki 06 MEC 96 plakalı otomobil ile Köksal A. kontrolündeki 71 M 0127 plakalı şehir içi yolcu taşıyan dolmuş çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "29 Mayıs'ta meydana gelen kazada da gördüğümüz gibi trafikte kurallara uymamak, bir anlık dikkatsizlik ve hız felaket getiriyor. Bu vesile ile yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hayatla yarışılmaz" notuyla kazanın görüntülerini paylaştı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde; TIR'ı sollamak isteyen otomobilin, başka otomobile çarpmamak için ani manevra yapıp, karşı şeride geçerek dolmuşa, dolmuşun da trafik ışıklarına çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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