Kırıkkale'de köye getirilen kurt yavruları koruma altına alındı; 4 gözaltı

KIRIKKALE'de çoban D.K.'nın dağdan alıp köye getirdiği 4 yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili çobanın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Karacaali köyü Karadere mevkinde çobanlık yapan D.K., dağda bulduğu 4 yavru kurdu yuvalarından alarak köye getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 4 yavru kurdu koruma altına aldı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) de olayla ilgili çoban D.K. ile R.S., M.K. ve K.D.'yi 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gözaltına aldı.