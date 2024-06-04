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        Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetimi

        KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:35
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        Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetimi
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        KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri tarafından Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolunda kurulan uygulama noktasında kurbanlık sevkiyatı denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerini kontrol ederken; jandarma ve polis ekipleri de asayiş, trafik yönünden kontrollerini gerçekleştirdi.

        '4 NOKTADA DENETİMLER SÜRÜYOR'

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde Kurban Bayramı öncesinde denetimler yapıldığını belirterek, "'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de de 4 noktada denetimlerimiz devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapma gayretindeyiz. Denetimlerde hayvanların küpesine, hastalıklı olup olmadıklarına, hayvanların araç içerisindeki refahına dikkat ediyoruz. Yine nakil evraklarına bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince bayramın iyi geçmesi için hem denetim noktalarında hem hayvan pazarlarında hem de kesim yerlerinde denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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