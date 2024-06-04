Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetimi

KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri tarafından Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolunda kurulan uygulama noktasında kurbanlık sevkiyatı denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerini kontrol ederken; jandarma ve polis ekipleri de asayiş, trafik yönünden kontrollerini gerçekleştirdi.

'4 NOKTADA DENETİMLER SÜRÜYOR'

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde Kurban Bayramı öncesinde denetimler yapıldığını belirterek, "'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de de 4 noktada denetimlerimiz devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapma gayretindeyiz. Denetimlerde hayvanların küpesine, hastalıklı olup olmadıklarına, hayvanların araç içerisindeki refahına dikkat ediyoruz. Yine nakil evraklarına bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince bayramın iyi geçmesi için hem denetim noktalarında hem hayvan pazarlarında hem de kesim yerlerinde denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.