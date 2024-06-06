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        Kırıkkale'de 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi

        KIRIKKALE'depolisin durdurduğu araçta 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:05
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        Kırıkkale'de 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi
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        KIRIKKALE'depolisin durdurduğu araçta 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolunda şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirdi. Sürücü Ü.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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