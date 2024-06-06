Kırıkkale'de 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolunda şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirdi. Sürücü Ü.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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