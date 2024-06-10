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        Kırıkkale'de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp, dereye düştü

        KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarpıp, dereye düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 01:35 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:40
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        Kırıkkale'de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp, dereye düştü
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        KIRIKKALE’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarpıp, dereye düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahalı Caddesinde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç, Çoruhözü Deresine savruldu. Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ç., ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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