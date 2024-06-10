Kırıkkale'de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp, dereye düştü

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahalı Caddesinde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç, Çoruhözü Deresine savruldu. Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ç., ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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