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        Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

        KIRIKKALE'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:15
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        Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
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        KIRIKKALE'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırıkkale kara yolunda denetim yaptı. Durdurulan otobüsteki M.Ç. (27) isimli yolcunun davranışlarından şüphelenince üstü arandı. Üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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