Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırıkkale kara yolunda denetim yaptı. Durdurulan otobüsteki M.Ç. (27) isimli yolcunun davranışlarından şüphelenince üstü arandı. Üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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