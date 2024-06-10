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        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        KIRIKKALE'demotosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:35
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        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        KIRIKKALE'demotosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana geldi. A.K.K. idaresindeki 34 EAJ 891 plakalı motosiklet ile B.İ. kontrolündeki 06 AD 7074 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki O.O. ve N.M. yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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