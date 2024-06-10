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        Kırıkkale'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

        KIRIKKALE'de kamyon ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:15
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        Kırıkkale'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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        KIRIKKALE’de kamyon ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. A.A. (25) idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet ile M.E. kontrolündeki 37 ABJ 368 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kamyonun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında motosiklette bulunan ve ağır yaralanan M.Ö. (25) ve A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun altına giren motosikletin itfaiye ekiplerince çıkartılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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