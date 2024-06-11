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        Kırıkkale'de yalnız yaşayan kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

        KIRIKKALE'de yalnız yaşayan Gülistan Avcı (80), evinde öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:22 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:25
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        Kırıkkale'de yalnız yaşayan kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
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        KIRIKKALE’de yalnız yaşayan Gülistan Avcı (80), evinde öldürülmüş halde bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülistan Avcı’nın evine giden torunu babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu. Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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