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        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 gözaltı

        KIRIKKALE'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:40
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        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 gözaltı
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        KIRIKKALE'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi 702'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında dün akşam meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi O.T. ile suç delillerini yok ettiği veya gizlediği belirlenen aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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