Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 5 gözaltı (2)

Kırıkkale'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette suçunu itiraf eden şüpheli O.T. ile eşi B.T., annesi S.T., kardeşi G.T. ve M.K.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, öldürülen Avcı'nın komşusu olduğu öğrenildi.

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