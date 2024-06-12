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        Uyuşturucu taşıyan motokurye tutuklandı

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, motosikletinin sepetinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen motokurye H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:55
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        Uyuşturucu taşıyan motokurye tutuklandı
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        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, motosikletinin sepetinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen motokurye H.A. (26), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü altındaki kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri H.A.'nın kullandığı motosikleti durdurdu. Yapılan aramada, motosikletin sepetinde 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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