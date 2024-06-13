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        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 5 gözaltı (3)

        1'İTUTUKLANDIKırıkkale'de Gülistan Avcı'nın (80) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 01:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:15
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        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 5 gözaltı (3)
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        1'İTUTUKLANDI

        Kırıkkale'de Gülistan Avcı'nın (80) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden O.T. tutuklanırken, eşi B.T., annesi S.T., kardeşleri G.T. ve M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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