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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

        KIRIKKALE'deKurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:35
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
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        KIRIKKALE'deKurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda 43 ilin güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de denetimlerini sıkılaştırdı.

        Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı. Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı. Trafik kontrolleri, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca sürecek.

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