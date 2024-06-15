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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı (2)

        TRAFİKYOĞUNLUĞU ARTADAK DEVAM ETTİUlaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde artarak devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:25
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı (2)
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        TRAFİKYOĞUNLUĞU ARTADAK DEVAM ETTİ

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, bugün akşam üzeri daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar saatte 70 kilometre hızla ilerlerken, yolda zaman zaman kazalar oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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