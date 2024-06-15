'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı (2)
TRAFİKYOĞUNLUĞU ARTADAK DEVAM ETTİUlaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde artarak devam etti.
TRAFİKYOĞUNLUĞU ARTADAK DEVAM ETTİ
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, bugün akşam üzeri daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar saatte 70 kilometre hızla ilerlerken, yolda zaman zaman kazalar oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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