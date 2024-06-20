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        Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

        KIRIKKALE'de trafik polisine mukavemette bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen alkollü sürücü T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:00
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        Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
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        KIRIKKALE'de trafik polisine mukavemette bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen alkollü sürücü T.Ö. gözaltına alındı.

        Kentte dün akşam polis ekipleri, T.Ö. isimli sürücünün alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı, Atatürk Bulvarı Nokta Köprü altında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü T.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti. İşlem yapıldığı sırada T.Ö. taşkınlık yapıp, trafik polisine mukavemette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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