Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

KIRIKKALE'de trafik polisine mukavemette bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen alkollü sürücü T.Ö. gözaltına alındı.

Kentte dün akşam polis ekipleri, T.Ö. isimli sürücünün alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı, Atatürk Bulvarı Nokta Köprü altında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü T.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti. İşlem yapıldığı sırada T.Ö. taşkınlık yapıp, trafik polisine mukavemette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.