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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIEmniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:14
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Emniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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